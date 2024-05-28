Peavey製ポータブルPAシステム Escort2000

Peavey製ポータブルPAシステムEscort2000です。付属品は画像に写っているものが全てとなります。動作確認は問題ありませんでしたが、何分古い機材となりますので、専門知識をお持ちの方や自分でイジれる方の購入をおすすめします。素人保管のため、使用感や全体的な傷などがありますので、完品をお求めの方や神経質な方は購入をお控えください。種類...PAシステム



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