紙本水墨画賛　　【室町期】　水墨画に僧　三名賛　　共箱　　軸先良品　　548

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絵画の種類···水墨画 室町期 山水画賛 紙本掛軸形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅 軸先良品 主題···風景・海景 水墨画 僧三名 賛書主な画材···その他 水墨 複製画 作者不詳 水墨画賛 素晴らしい水墨画に 僧三名の賛 恐らく室町期の作品と思われます。 複製画ですが 趣ある素晴らしい水墨画賛の作品です。 お好きな方へお譲りします。状態 表具作品共概ね良好 サイズ 表具 192cmX44.5cm紙本 106cmX32cm共箱 52cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送します 平成23年8月19日複製画として、29800円で取得