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紙本水墨画賛　　【室町期】　水墨画に僧　三名賛　　共箱　　軸先良品　　548
商品番号 U81469855946
商品名

紙本水墨画賛　　【室町期】　水墨画に僧　三名賛　　共箱　　軸先良品　　548
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　室町期　　山水画賛　　紙本掛軸形式···掛け軸・掛軸　　　　　　掛軸一幅　　軸先良品　　主題···風景・海景　　　　　　　水墨画　　僧三名　　賛書主な画材···その他　　　　　　　水墨　複製画　　　　作者不詳　　水墨画賛　　　素晴らしい水墨画に　僧三名の賛　　　　恐らく室町期の作品と思われます。　　　　複製画ですが　　趣ある素晴らしい水墨画賛の作品です。　　　　お好きな方へお譲りします。状態　表具作品共概ね良好　　　　サイズ　　　表具　　　　　192cmX44.5cm紙本　　　　　106cmX32cm共箱　　　　　52cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送します　　　　平成23年8月19日複製画として、29800円で取得
http://narcologia.ru/goods/influenza82993.html
http://narcologia.ru/goods/calling575350.html
http://narcologia.ru/goods/approximate504420.html
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紙本水墨画賛 【室町期】 水墨画に僧 三名賛 共箱 軸先
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