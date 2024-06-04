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- 紙本水墨画賛 【室町期】 水墨画に僧 三名賛 共箱 軸先良品 548
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 室町期 山水画賛 紙本掛軸形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅 軸先良品 主題···風景・海景 水墨画 僧三名 賛書主な画材···その他 水墨 複製画 作者不詳 水墨画賛 素晴らしい水墨画に 僧三名の賛 恐らく室町期の作品と思われます。 複製画ですが 趣ある素晴らしい水墨画賛の作品です。 お好きな方へお譲りします。状態 表具作品共概ね良好 サイズ 表具 192cmX44.5cm紙本 106cmX32cm共箱 52cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送します 平成23年8月19日複製画として、29800円で取得
http://narcologia.ru/goods/influenza82993.html
http://narcologia.ru/goods/calling575350.html
http://narcologia.ru/goods/approximate504420.html
紙本水墨画賛 【室町期】 水墨画に僧 三名賛 共箱 軸先良品 548-
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紙本水墨画賛 【室町期】 水墨画に僧 三名賛 共箱 軸先
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