米津玄師　努力未来トラックジャケット Mサイズ　上下セット

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米津玄師2023TOUR空想ライブ会場で購入した、努力未来トラックジャケット（ジャージ）Mサイズです。可愛くて気に入っていますが、サイズが大きめでなかなか着用機会がないため出品します。大きなダメージ等は見当たりませんが2、3回短時間着用した中古品となります。発送には迅速に対応しますが、沖縄からの発送となりおそらく陸海上輸送となるため到着まで時間がかかるかと思われます（おそらく一週間ほど）。お急ぎの方はご遠慮いただき、ご理解のある方のみお願いします。長毛犬を飼っております。発送の際には万全の注意をしますがご了承ください。どうぞよろしくお願いします。#米津玄師 #空想 #努力未来トラックジャケット #ジャージ #KICKBACK