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VSTARユニバース1box 10パック　ポケモンカード
商品番号 E25599684902
商品名

VSTARユニバース1box 10パック　ポケモンカード
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VSTARユニバース1box10パックです☆彡シュリンクを破られておりますが、製造番号一致しており、確実に1ボックスの封入率となっております！！◉箱は折りたたんで発送させて頂きます。ランダム性のある商品のため中身での評価はご遠慮ください。また、すり替え防止の為、キャンセル、返品は不可とさせて頂きますので、あらかじめご了承の上ご購入お願い致します☺︎※オマケで黒炎1パックお付けいたします！！検索用ポケモンカードポケカボックスパックブイスターユニバースブイスターユニバースブイユニハイクラス製造番号一致ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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