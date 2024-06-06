VSTARユニバース1box 10パック　ポケモンカード

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商品詳細
VSTARユニバース1box10パックです☆彡シュリンクを破られておりますが、製造番号一致しており、確実に1ボックスの封入率となっております！！◉箱は折りたたんで発送させて頂きます。ランダム性のある商品のため中身での評価はご遠慮ください。また、すり替え防止の為、キャンセル、返品は不可とさせて頂きますので、あらかじめご了承の上ご購入お願い致します☺︎※オマケで黒炎1パックお付けいたします！！検索用ポケモンカードポケカボックスパックブイスターユニバースブイスターユニバースブイユニハイクラス製造番号一致ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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