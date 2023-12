Marshall Guv'nor マーシャル　ガバナー 英国製

MarshallGuv'norマーシャル ガバナー英国製(イギリス製)です。基盤は緑色 ガリはそれなりにありますが音は問題ありません。動作確認済みです。箱付き ワンオーナー品レベルのノブの色は本来は黄色ですが買った当初から青色でした。



