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Mrs.GREEN APPLE Tシャツ ウォンT
商品番号 H65962360175
商品名

Mrs.GREEN APPLE Tシャツ ウォンT
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミセスのTシャツ非売品サイズS画像5枚目のCD購入者対象のキャンペーンに応募した際に当たったものです30人しか当たってないのでかなりレアです数回着用しましたので首元少しファンデ汚れっぽくなってます、、、首元以外の汚れは特に見当たりません2017年の学祭ツアーに着て行きまして、メンバー全員と2ショットを撮った際に、メンバーの視界に入り、\"あ！そのTシャツ！\"のお言葉もいただきました超超超レアなTシャツだと思われます！⭐︎銀テと一緒にご購入いただける際だけ大幅な値下げをさせていただきますのでそれ以外のお値下げ交渉はご遠慮ください！！！⭐︎Mrs.GREENAPPLEmrs.greenappleミセスグリーンアップルミセスグッズTシャツラババンタオルwomcadoleshe'sクリープハイプsaucydogtetosixloungeagefactoryさよならポエジーmyhairisbadハルカミライヤユヨyonigehumpbacktetora
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