【希少】 競馬 フィギュア ソフビ人形 21頭

競馬スーパーホースライターソフビ人形21頭セット(ライターは付いていません)状態=良(目立った傷等ございません)寸法長さ約7㎝、幅約2.7㎝、高さ約4.7㎝1994年頃購入・トウカイテイオー第38回有馬記念ゼッケン4・ヒシアマゾン第45回阪神3歳牝馬Sゼッケン3・ビワハヤヒデ第109回天皇賞ゼッケン11・ノースフライト第44回安田記念ゼッケン5・ライスシャワー第107回天皇賞ゼッケン3・シンボリクリスエスゼッケン1・ウイニングチケット第60回日本ダービーゼッケン10・ヒシアケボノ第29回スプリンターズSゼッケン8(シャドーロール付)・ベガ第53回桜花賞ゼッケン8・ナイスネイチャ第24回高松宮杯ゼッケン12・セキテイリュウオー第44回東京新聞杯ゼッケン3(シャドーロール付)・ロイヤルタッチ第36回きさらぎ賞ゼッケン9・オグリローマン第54回桜花賞ゼッケン1・マーベラスクラウン第14回ジャパンCゼッケン4・トロットサンダー第12回マイルC.S.ゼッケン13・ユキノビジン第41回クイーンSゼッケン13・ビワハイジ第47回阪神3歳牝馬Sゼッケン6・タイキブリザードゼッケン2(シャドーロール付)・ワンダーパヒューム第55回桜花賞ゼッケン18・ハギノリアルキング第109回目黒記念ゼッケン8・カネツクロス第37回AJCCゼッケン4(シャドーロール付)コレクション整理のため出品21頭セットでの出品ですので、バラ売り予定はございません。これだけの数、種類、状態は希少だと思います。あくまでも素人保管による古い商品でございます。高額設定させて頂きましたが神経質な方はご購入ご遠慮下さい。#競馬#競走馬#フィギュア#ソフビ#趣味#スポーツ#ウマ娘#おもちゃ#人形#スーパーホースライター#JRA