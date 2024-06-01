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ワンピース 一番くじ 両翼決戦 25点セット
商品番号 U49832187415
商品名

ワンピース 一番くじ 両翼決戦 25点セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...プライズ/一番くじ［内容］★ONEPIECE一番くじ両翼決戦☆ラストワン賞ロロノア・ゾロラストワンカラーVer.☆B賞キングフィギュア☆C賞サンジフィギュア☆E賞マグカップセット両翼大看板RORONOAZOROSANJIKINGQUEEN☆F賞タオルコレクション10枚ルフィカイドウサンジクイーンゾロキング(2枚)ジンベエフーズフー(2枚)キラーホーキンス(2枚)ロビンブラックマリア(2枚)☆G賞クリアファイル＆ステッカー6枚ロロノア・ゾロマルコイヌアラシネコマムシユースタス・キッドページワンうるティ(2枚)☆H賞名言ラバーコースター3つトラファルガー・ローユースタス・キッドカイドウヤマト(2個)⭕25点セットになります。下位賞のみの販売もございます。出品リストよりご確認下さい(^^)［状態］・新品、未開封です。［その他］・即購入OKです。・24時間以内に発送します。・出品リストからのまとめ購入で値引きあり◎例2つ購入→200円引き3つ購入→300円引き・ご購入後のキャンセル・返品・交換・クレーム等は受け付けておりません。⚠新品未開封の為、開封後の中身の破損については状況に応じてメルカリ、配送会社、フィギュア制作会社のいずれかにご連絡下さい。発送前にしっかり確認をしてから発送していますので、こちらでは責任を負いかねます。ご了承くださいm(__)m⚠他サイトでも出品中のため早い者勝ちとなります⚠人気タイトル...ワンピース(ONEPIECE)グッズ種類...プライズ/一番くじ
http://narcologia.ru/goods/Adder963275.html
http://narcologia.ru/goods/ordering49979.html
http://narcologia.ru/goods/unusable503174.html

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