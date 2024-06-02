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仮面ライダーオーズ/OOO アンク風　指輪　リング　2個セット
商品番号 X52553717198
商品名

仮面ライダーオーズ/OOO アンク風　指輪　リング　2個セット
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダーOOO（オーズ）よりアンクがつけてる指輪のオーダーメイド作品。プレバン版ではありませんのでご理解ください。サイズ調整可能です。過去に購入した友人が使わない為譲ってくださいましたが、私も未使用のまま眠っていましたのでほぼ新品です。パッケージはありませんので、簡易梱包いたします。かなり人気グッズで高騰していますので、この機会にどうぞ！#ビルダーアクセサリー
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