仮面ライダーオーズ/OOO アンク風　指輪　リング　2個セット

仮面ライダーOOO（オーズ）よりアンクがつけてる指輪のオーダーメイド作品。プレバン版ではありませんのでご理解ください。サイズ調整可能です。過去に購入した友人が使わない為譲ってくださいましたが、私も未使用のまま眠っていましたのでほぼ新品です。パッケージはありませんので、簡易梱包いたします。かなり人気グッズで高騰していますので、この機会にどうぞ！#ビルダーアクセサリー



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