FANTASTICS 武者修行タオル

FANTASTICSの武者修行のタオルです。複数回使用済みのため、ほつれ等ございます。よく見ないと分からない程度ではありますが長期保管時に複数箇所裏面シミあり。(シミもほつれも写真では分かりづらい部分があるかと思います。)中古品の為、ご理解いただける方のみご購入ください。到着後のクレームや返品は対応不可です。FANTASTICSファンタ居酒屋えぐざいるツアーグッズ瀬口黎弥八木勇征佐藤大樹中島颯太木村慧人世界澤本夏輝堀夏喜人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE



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