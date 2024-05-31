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Pokémon Yurutto ラバープレイマット　デッキシールド セット
商品番号 D19602209061
商品名

Pokémon Yurutto ラバープレイマット　デッキシールド セット
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターカナヘイコラボゆるっと　ラバープレイマットねそべり　デッキシールドクッションでまったり　デッキシールド計3点セット新品未開封バラ売りも可能ですが、デッキシールドは2点セットでのみとなります。初期キズ等極端に気になる方の購入はご遠慮下さいませ。　種別···サプライ／周辺グッズ種別/詳細···プレイマット
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