レア 九谷庄三作 土瓶 やかん

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実家整理中に見つけたものです。九谷庄三作の土瓶です。高さ8cm口径7cm胴径12cm赤や青、緑、金、白色など多くの色彩で三人の老人や花などが描かれています。年代を重ねるにつれ色褪せ、当たり傷、ハゲなどが見られております。このような多彩な色使いに囲まれた土瓶はきっと珍しいと思います。九谷庄三ファンの皆様、是非コレクションの一つに加えてやって下さい。値下げ交渉大歓迎です。青彩の湯呑みは処分しました。よろしくお願い致します。