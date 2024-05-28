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風炉釜。鑄鐵。銅蓋。茶道具。美品。未使用。平成時代。自家藏出。
商品番号 F36820002774
商品名

風炉釜。鑄鐵。銅蓋。茶道具。美品。未使用。平成時代。自家藏出。
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございました。風炉釜。鑄鐵。銅蓋。茶道具。美品。未使用。平成時代。自家藏出。釜口徑約10.5cm，風炉直徑約30cm，最高約32.3cm，重量7.85kg。自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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