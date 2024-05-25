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Ｅ８９８　掛軸　大徳寺　福本積應　『行雲流水』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 Q21386580327
商品名

Ｅ８９８　掛軸　大徳寺　福本積應　『行雲流水』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　172cm×31cm本紙　約　103cm×29cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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