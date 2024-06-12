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新品 未開封 オマケ付!! モータルコンバット スポーン コマンドスポーン
商品番号 J89089451606
商品名

新品 未開封 オマケ付!! モータルコンバット スポーン コマンドスポーン
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未開封品マクファーレントイズモータルコンバットシリーズコマンドスポーン同スケールの銃をオマケで付属致します。写真の開封品は当方の所有品になります。未開封品を送付致します。写真をアップしておりますが、外箱の角に少しダメージが御座います。★新品未使用ですが、自宅保管品のため、神経質な方、完品をお求めの方の購入はご遠慮ください。★発送時の状況に応じて、らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります。ご了承ください。★即購入OKです。モータル・コンバットMORTALCOMBAT格闘ゲームマクファーレンMCFARLANETOYSSPAWNスポーンコマンドースポーンCommandspawnウェポンWEAPONアメコミヒーローダークヒーローフィギュアデラックスめむ箱フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/10
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