虎目石観音菩薩像　タイガーアイ　仏教美術品

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ご覧頂き誠にありがとうございます虎目石の観音像となります。虎目石でこの大きさは珍しいのではないでしょうか。高さが17センチほどあります。(台付光の当たる角度によって石の模様が変化します。￼観音像だけでもパワーがありますが、タイガーアイでさらにパワーがあります。濃茶の地色に光が当たると、シャトヤンシー効果で黄色〜金色の縞模様が浮かぶとても美しい石。その輝きはあたかも虎の目を思わせることから、タイガーアイ（虎目石）と呼ばれています。台はしっかりと乗りますが、穴の大きさが少し違うのでオマケとお考え下さい。台がなくてもしっかりと自立します。石のみ251gご検討ください。素材···石主題···仏像・神像仏像仏教美術観音像立像タイガーアイ虎目石パワーストーン中国工芸品美術品骨董品置物