和気春光筆 絹本彩色画 題目 《清 露》《百合の花図》 軸先焼物 528 ...

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絵画の種類···日本画 和気春光筆 彩色花鳥画 清露 明治30年1月大阪生 女流作家 名は道子 美人画を得意とした。菊池契月に師事 大正から昭和期の日本画家形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 軸先は焼物 自題箱主題···静物 題目 《清露》 百合の花の図主な画材···水彩絵の具 日本画 作品は平成20年4月19日38500円で購入した作品 状態 表具 作品共概ね良好な状態 サイズ 表具 191.0cmX40cm絹本 101cmX27cm自題箱 47cm7.3cm7.8cm80サイズゆうパックで発送します表具の色 バルトブルーに合わせた軸先焼物 なかなか お洒落な雰囲気の作品である。 女流作家だけ有り、細心の心配りが感じられます。 今回同額で出品しております。宜しくお願い致します。