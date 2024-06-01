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中国　磁州窯　白掻落　魚文　梅瓶　時代箱　V R4116C
商品番号 S64229051283
商品名

中国　磁州窯　白掻落　魚文　梅瓶　時代箱　V R4116C
ブランド名 Svital
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

大きさ　高さ約２７㎝　幅約２０．５cm　口外径約３．２cm全体的に窯傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
中国 磁州窯 白掻落 魚文 梅瓶 時代箱 V R4116C-
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