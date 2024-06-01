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【送料込】メディコムトイ　David Flores ミッキーマウス　フィギュア
商品番号 M38800055648
商品名

【送料込】メディコムトイ　David Flores ミッキーマウス　フィギュア
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VinylCollectiveDollsMickeyMouseDavidFloresVer.DavidFloresのステンドグラス調のアートワークデザインを落とし込んだミッキーマウスのフィギュアになります。全高約130mm(オフィシャルサイト記載)箱からは出していませんが、長期間このまま保管していたので画像からのご判断でご理解頂ける方のみ購入をご検討下さい。
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