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- 【送料込】メディコムトイ David Flores ミッキーマウス フィギュア
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商品詳細
VinylCollectiveDollsMickeyMouseDavidFloresVer.DavidFloresのステンドグラス調のアートワークデザインを落とし込んだミッキーマウスのフィギュアになります。全高約130mm(オフィシャルサイト記載)箱からは出していませんが、長期間このまま保管していたので画像からのご判断でご理解頂ける方のみ購入をご検討下さい。
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