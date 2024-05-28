figma サイレントヒル2 バブルヘッドナース 初版

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商品詳細
コレクション整理のため出品します。2015年頃に新品で購入後、UVカットケースに入れて飾っていました。フィギュア本体に目立った傷や汚れは見当たりませんが、素人確認の為見落としがある可能性もあります。気になる点がある方はお気軽にコメントください。都度写真を追加いたします。中古品であることをご理解の上でご購入ください。9/30追記写真追加いたしました。※開封済み中古品※付属品完品※外箱イタミ小※本体スレ・キズ小※クリアパーツ経年変色あり
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