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ブラッキー　Yu NAGABA プロモ②
商品番号 M52104460503
商品名

ブラッキー　Yu NAGABA プロモ②
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。コレクション整理のため出品致します。入手後、硬化ケースに入れ暗所で保管しておりました。状態は画像にてご確認ください。発送時は硬化ケースに入れ、濡れ対策をして発送致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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