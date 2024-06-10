ブラッキー　Yu NAGABA プロモ②

閲覧ありがとうございます。コレクション整理のため出品致します。入手後、硬化ケースに入れ暗所で保管しておりました。状態は画像にてご確認ください。発送時は硬化ケースに入れ、濡れ対策をして発送致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)



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