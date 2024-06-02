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Boosey Hawkes 607 トランペット ビンテージ品
商品番号 G12888303164
商品名

Boosey Hawkes 607 トランペット ビンテージ品
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BooseyHawkes607トランペットビンテージ品約60程の前の物になります。楽器には疎い為詳細を教えて頂けると幸いです実家の倉庫に眠っており、同封されていた合唱コンクールの年代から昭和50年に使用された物かと思われます。音が鳴るかは不明です種類···トランペット
http://narcologia.ru/goods/reflector672764.html
http://narcologia.ru/goods/financier627960.html
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