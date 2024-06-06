ヤマハ NO.180卓上木琴

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YAMAHAの卓上木琴です。木琴特有の美しい音色を奏でます。箱は痛みが結構あるので保護、オマケ程度とお考え下さい。マレット（バチ）2本付きです。お子様にプレゼントや、普段の練習用などにいかがですか？^^ヤマハ卓上木琴No.180は、18音朴音板。幅・奥行・高さ62×24×3（cm）少したたいた跡などがございますのでこの価格にさせていだたきます。ご理解いただける方のみご購入ください。梱包は水濡れ防止の為ビニールに入れプチプチに包み、リサイクルダンボールで発送させていだたきます。中古品の為ご了承の上ご購入ください。#YAMAHA#ヤマハ#卓上木琴#木琴#打楽器