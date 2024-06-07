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【楽器＆音符】ピンズ、ネクタイピンセット
商品番号 B79128688270
商品名

【楽器＆音符】ピンズ、ネクタイピンセット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ピンズ【楽器】トランペット×2、クラリネット【音符】ト音記号、八分音符■ネクタイピン音符柄画像参照中古品となりますので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。画像4枚目のトランペットピンズのみ、新品未開封品となります。#音楽#楽器#音符#トランペット　trumpet#クラリネット　clarinet#アクセサリー
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