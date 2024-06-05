YAMAHA チューバ　ピストンボタン

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商品詳細
種類···チューバイーストマンのチューバに今まで使っていました。YAMAHAのC管、F管が正規の対応になります。イーストマンにも使えます。少しメッキの剥がれがあります。フェルトはYAMAHAのYCB822sのものがはまります。即決購入、値下げ交渉歓迎です。#チューバ
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