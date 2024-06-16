ポケモンカード　ミミッキュVMAX CSR

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSRミミッキュVMAXCSR開封後すぐにスリーブに入れプラスチックローダーに入れて飾っていました傷なし
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