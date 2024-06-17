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tc Razer Seiren V2 X USB コンデンサーマイク
商品番号 V79145251264
商品名

tc Razer Seiren V2 X USB コンデンサーマイク
ブランド名 レイザー
特別価格 税込 3,920 円
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商品詳細

RazerSeirenV2XUSBコンデンサーマイク新品未開封『RAZERSEIRENMini』『RazerHammerheadTrue　Wireless』も出品しております。全商品検索　　　#mns1010RazerSeirenV2XUSBコンデンサーマイク商品の推奨用途：コンピューター用ブランド：Razer(レイザー)モデル名：SeirenV2X接続方式：AUX,USBコネクタタイプ：3.5mm端子,USB端子対応機種：Windows10色：ブラックメーカーによる説明：25mmコンデンサーマイク-明瞭で自然な音声スーパーカーディオイド集音パターン-優れた音声分離アナログゲインリミッター-音声の歪みを抑制マイクモニタリング-自分の声を高精度で聞く内蔵衝撃吸収-ノイズを軽減ゲインコントロールとミュートボタン-便利なコントロール運送に伴う多少の傷、ヘコミ等がある場合があります。
http://narcologia.ru/goods/influenza468193.html
http://narcologia.ru/goods/response995042.html
http://narcologia.ru/goods/moped296268.html
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Razer Seiren V2 X USBマイク: 25mmコンデンサーマイク - スーパーカーディオイドピックアップパターン - デジタルアナログリミッター - マイクモニタリング/ゲイン&ミュートボタン - 内蔵ショックアブソーバー
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