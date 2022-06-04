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HOTONE Ampero II Stomp アンペロ 2 マルチエフェクター
商品番号 V40662935318
商品名

HOTONE Ampero II Stomp アンペロ 2 マルチエフェクター
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年5月に購入しましたが、使用する時間があまりなく、やむなく出品します。室内使用のみで本体や画面には傷や汚れもなく、状態としてはかなり良いです。出品は予告なく取りやめる可能性もございます。付属品あり別売の変換アダプタ付属動作問題なし外出持ち出しなし土足使用なし禁煙環境、ペットなし外箱に少し使用感あり#AMPERO#AMPERO#マルチエフェクター#アンプシミュエフェクトタイプ···マルチエフェクター種類···エレキギター用
http://narcologia.ru/goods/choice718285.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless454759.html
http://narcologia.ru/goods/peroration689315.html

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