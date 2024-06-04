254 古犬山焼　赤絵の抹茶茶碗　茶道具　出雲焼

江戸時代頃に作られた古い犬山焼の抹茶茶碗です。実際にお使いいただけますが、ほとんど美術品に近い区分かなと思っております。赤絵の花の紋直径13.7cm【犬山焼】元禄年間より約300年の歴史を持つ愛知県犬山市発生の窯過去には犬山藩の御庭焼（藩主が城内で好みに合わせて焼かせた陶磁器）でもあった。中国の呉州赤絵に倣って鳳凰や草花を描いた「呉州風赤絵」、桜と紅葉を同じ器に一度に描いた「雲錦手」が代表的な絵柄である。#骨董 #陶器 #美術品 #和風 #陶芸#アンティーク#ヴィンテージ #レトロ#古民家 #生活骨董 #蚤の市 #くらわんか#民藝 #工芸品 #工藝品#お茶会 #お稽古#抹茶 #茶碗#茶道具#出雲焼#犬山焼



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