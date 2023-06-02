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【未開封】ファイナルファンタジーXⅥ 一番くじ B賞 D賞 F賞 G賞
商品番号 V80947216235
商品名

【未開封】ファイナルファンタジーXⅥ 一番くじ B賞 D賞 F賞 G賞
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品、未開封です。B賞胸像フィギュア(4種類)D賞国章コルクコースター(2種類)F賞キャラクターマグネット(3種類)G賞アートイラスト　クリアマット(1種類)ご覧下さりありがとうございます。質問、ご要望などありましたらコメントよりお願いします。即購入OKです(*^^*)FINALFANTASYXVIファイナルファンタジーXVIファイナルファンタジー16FF16人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー
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