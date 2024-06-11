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パオジアンex デッキ
商品番号 M15544435436
商品名

パオジアンex デッキ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シティリーグ優勝デッキやYouTubeを観て参考にして組んだデッキになります。使用しなくなったので出品いたします。#くりぼーポケカシティリーグジムバトル種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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