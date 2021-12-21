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ムラマツ フルート 管楽器 MADE BY MURAMATSU
商品番号 G92669142776
商品名

ムラマツ フルート 管楽器 MADE BY MURAMATSU
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり古いムラマツ製のフルートになります。MADEBYMURAMATSUの刻印の下にCと表記されています。本商品は、調整はしておりません。Cキイのタンポが取れています。(9枚目画像)要調整として出品いたしますので、調整を前提でのご購入をお願い致します。付属品は画像のものが全てとなります。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。種類...フルート3309128800-427
http://narcologia.ru/goods/moped213868.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle741566.html
http://narcologia.ru/goods/reflector110364.html
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