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- 【完動品】YAMAHA GQ1031CとGC2020Cのセット ヤマハ
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商品詳細
YAMAHAのグラフィックイコライザーGQ1031Cとコンプレッサー・リミッターGC2020Cの2台セットの出品です。附属品：AZNABLEXLRRCA変換ケーブルマイクキャノンケーブル(オス,1.5m)新品AZNABLEXLRRCA変換ケーブルマイクキャノンケーブル(メス,1.5m)新品どちらも通電、動作問題ないことを確認しています。種類···パワーアンプ
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