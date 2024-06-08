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【完動品】YAMAHA GQ1031CとGC2020Cのセット ヤマハ
商品番号 H18768121704
商品名

【完動品】YAMAHA GQ1031CとGC2020Cのセット ヤマハ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,980 円
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商品詳細

YAMAHAのグラフィックイコライザーGQ1031Cとコンプレッサー・リミッターGC2020Cの2台セットの出品です。附属品：AZNABLEXLRRCA変換ケーブルマイクキャノンケーブル(オス,1.5m)新品AZNABLEXLRRCA変換ケーブルマイクキャノンケーブル(メス,1.5m)新品どちらも通電、動作問題ないことを確認しています。種類···パワーアンプ
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