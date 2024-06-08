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- 【真作】大徳寺/紫野松雲/一行書/茶道具/茶掛/禅語/掛軸☆宝船☆AB-528
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商品詳細
【真作】【参考】紫野松雲 玄芳宗般【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は全体に巻シワあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 208cm×幅 43cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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