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【真作】大徳寺/紫野松雲/一行書/茶道具/茶掛/禅語/掛軸☆宝船☆AB-528
商品番号 R92862813073
商品名

【真作】大徳寺/紫野松雲/一行書/茶道具/茶掛/禅語/掛軸☆宝船☆AB-528
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 8,446 円
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商品詳細

【真作】【参考】紫野松雲　玄芳宗般【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は全体に巻シワあります。表装は概ね良好です。　　　　　　桐合せ箱付　　軸丈　　縦　208cm×幅　43cm　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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