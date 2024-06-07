

3c6-127 県重要無形文化財 玉置保夫 鼠志野 盃 ぐい呑 共箱 3c6-127 県重要無形文化財 玉置保夫 鼠志野 盃 ぐい呑 共箱



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種類...その他サイズcm縦：8.5幅：8.5高さ：5.5口徑：6.5※即購入OKコメントやり取り中であっても先に購入された方優先です。※ご覧になる端末/モニター環境によりお色味が多少異なって見える場合がある旨と、細かなお色味の解釈には個人差があります旨、予めご了承下さい。状態経年に微細な汚れはございますが傷無く、総じて美しい状態を保っております。時代の有るお品で有ることをご理解頂き、詳細画像をご確認のうえご入札をお願い致します。全体の状態など、画像にて多く掲載して御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。詳細な画像をご覧になりたい場合はご質問ください。#茶道具#香合#蓋置#茶杓#文化#工芸品#絵#油絵#書道具#芸術#絵画#禅画#茶碗#茶道#掛軸#書画#工芸#伝統工芸品#現代作家#煎茶#鉄瓶#銀瓶#版画