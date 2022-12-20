篆刻遊印「象外」しょうがい

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ご覧頂きありがとうございます。篆刻遊印「象外」しょうがい心が形象の外に超然といる。世俗を離れた世界。21×21×44陶器の印材とても珍しい印材になります。焼成されたものに刻すので難しく綺麗な線は出ませんが、陶印独特の雰囲気がでます。輸送用にオリジナルの古い元箱は付いていますが、状態は良くありません。既成の新しい箱をご希望の場合はプラス400円となります。オリジナルの箱も一緒に送ります。購入前にコメント下さい。篆書の持つ根源的な気風を壊さない気品あるオリジナル印の創作はもとより、古典を融合した芸術性のある新しい感覚のオリジナル印も創作致します。オーダーもお受けしています。篆刻フルオーダー篆書・篆刻 間気庵 伊藤浥碩#落款印#書道#日本画#引首印#絵手紙#仮名#水墨画#yuseki#間気庵