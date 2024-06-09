ENHYPEN ペンライト　エンハイフン

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ENHYPENペンライトweverse購入品付属品全て揃っています トレカ付き動作確認済 ENHYPENのペンライト専用アプリにてBluetooth連動チェック済みです前回のツアーで3度使用いたしました。3度の使用品のため、よく見ると小さなスレや小傷が全体的にあります。写真にうまく写らないので気にされない方のご購入をお願い致します。