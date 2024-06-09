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ENHYPEN ペンライト　エンハイフン
商品番号 I30122407336
商品名

ENHYPEN ペンライト　エンハイフン
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENHYPENペンライトweverse購入品付属品全て揃っています　トレカ付き動作確認済　ENHYPENのペンライト専用アプリにてBluetooth連動チェック済みです前回のツアーで3度使用いたしました。3度の使用品のため、よく見ると小さなスレや小傷が全体的にあります。写真にうまく写らないので気にされない方のご購入をお願い致します。
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