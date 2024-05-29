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丹波焼　立杭焼　のぼり窯　花入れ　花瓶　花器　壺　華道　茶道　茶道具
商品番号 U84225794474
商品名

丹波焼　立杭焼　のぼり窯　花入れ　花瓶　花器　壺　華道　茶道　茶道具
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丹波焼　立杭焼　のぼり窯花入れ　花瓶　花器　壺非常に趣のある花器です。おおよそ幅15.5、高さ19.5cm未使用、保管品になります。元箱なし親が陶器店を経営しておりますが、閉店間近のため在庫整理をしております。何年も前ですが窯元で直接仕入れてきた物です。仕入れ値よりかなり格安ですので、どうぞ宜しくお願い致します。未使用美品ですが、保管していた物になりますので、未使用に近い、にしております。ご了承下さい。他にもいろいろ陶器、茶器、花入などもあります。気になる方はぜひお声掛け下さい。カラー···ブラウン種類···宝瓶・花瓶
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