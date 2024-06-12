希少 小猪口 姫猪口 古伊万里 染付 江戸中期

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『商品情報とプロフィールを必ずお読みになり、ご納得された上でご購入ください』縁にカケがありますので画像をご確認ください。その他使用感や汚れが多少なりともあります。品物の状態は主観での評価になります。画像をよくご覧になられてから、ご判断してください。神経質な方や細かな点が気になる方はお控えください。■サイズ幅:約3cm深さ:約2.1cm高さ:約2.7cmよろしくお願いいたします。#伊万里焼#古伊万里#有田焼#古陶磁器#陶磁器#山水#風景#猪口#杯#盃#酒盃#酒器#くらわんか#江戸時代#骨董#古美術#伝統工芸#レトロ#アンティーク#ヴィンテージ