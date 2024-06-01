

カホン オーガニックブラウン 親子猫 C - 打楽器



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商品カテゴリー ねこカホン｜KOSHIKARI｜三重の尾鷲ひのきを使用した ...



カホン オーガニックブラウン 猫とトカゲ 4 - 打楽器

ハンドメイドのカホンです。一枚の板から全て手作業で仕上げております。シンプルでありながら、暖かみが感じられる風合いに仕上げました。豊かな低音とクリアな低音までバランスよく奏でられるよう、調整しております。サウンド全体の量感、体の芯に響く低音は室内、屋外等の演奏で他の楽器に埋もれる事なく極上のアコースティックサウンドをお楽しみ頂けます。オーディオスピーカーで採用されている低音の増幅方法を参考に設計致しました。市販品では出しにくい経年変化による音の成長を狙って作成しております。趣味として、1台1台拘りを持って作成している為に大量には製作出来ませんが、末長くお付き合い頂けると思う個体のみ出品しております。サウンドはもちろんですが、部屋に置いていても愛着を持って頂ける事を念頭に製作しております。食べても大丈夫な自然素材100%の亜麻仁油を3回塗り込み、オイルフィニッシュにしております。横幅300mm奥行き300mm高さ460mmパール製スナッピー使用種類···カホン