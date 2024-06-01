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マフェックス　アイアンスパイダー
商品番号 Y16673179650
商品名

マフェックス　アイアンスパイダー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この商品は値下げ不可となります。プロフィールをご覧ください。マフェックスアイアンスパイダーエンドゲームマーベルスパイダーマン欠けているパーツなどはありません。中古で購入しましたがフィギュアーツの方が個人的に好みだったので手放すことにしました。頭の形や全体的なプロポーションはマフェックスの方が良かったです。マフェックス全体にいえることですが塗装のあたりはずれが激しいと感じます。この個体に関しては特別状態が悪くはないと思います。関節についても特別緩いところはありません。強いていうなら腰が少し緩いと感じますが、ポージングに十分な渋みはあります。すべて素人判断ですので画像でご確認いただき、気になるところは写真を追加しますので仰ってください。
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