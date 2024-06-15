藤井風　ベジバスタオル

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商品詳細
LOVEALLSERVEALLスタジアムライブatパナソニックスタジアムパナスタで購入、帰宅後一度のみ洗濯。ライブ中にずっと肩にかけていましたが、汗を拭いたりはしていません。グッズ種類···タオル/ハンカチ
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