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NARUTO ジオラマティック イタチ B賞 箱あり
商品番号 J20857576350
商品名

NARUTO ジオラマティック イタチ B賞 箱あり
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

フィギュア種類···スケールフィギュア性別···男NARUTOより、アミューズメント一番くじNARUTO-ナルト-疾風伝DIORAMATICうちはイタチB賞です。開封後、暗所にて保管しておりました。箱付きの開封品となっております。開封品のため、細かな傷等がある場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。即購入OKです。どうぞよろしくお願い致します。
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