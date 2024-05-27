Tascam オーディオインターフェース・コンデンサーマイク

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TascamministudiocreatorUS-42\u0026TM-80tascamのオーディオインターフェースのus42とコンデンサーマイクのtm80のセット販売です。以下をよくお読みになってからご購入ください。⚠ministudious42は訳ありとなります。症状・パソコンに繋ぐと写真7枚目のような表示が出ます。(接続するとランプが光り、マイクの入力は認識しているようですがPCから認識しません)少し前までは使えていたのですが急にこの症状が出ました。たまに前のように使える時があります。前々からケーブルが断線？か接触不良気味でした。TM80は動作確認済みです。写真6枚目のように傷があります。中古品、訳あり品をご理解いただき、購入してください。付属品・US-42本体・US-42とパソコンを繋ぐケーブル・TM-80本体・スタンド・ショックマウント・XLRケーブル基本的に値下げは行いませんが、希望価格が合意できる範囲でしたら値下げを行います。交渉中であっても先に購入していただいた方を優先させて頂きます。#オーディオインターフェース#コンデンサーマイク#ministudio種類...その他