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- Ｌ１０３ 水指 『萩焼』『増野陶花造』『梔子』『細水指』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 23cm横幅 約 11cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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Ｌ１０３ 水指 『萩焼』『増野陶花造』『梔子』『細水指』 共箱 茶道具-
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