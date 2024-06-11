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Ｌ１０３　水指　『萩焼』『増野陶花造』『梔子』『細水指』　共箱　茶道具
商品番号 K91547810145
商品名

Ｌ１０３　水指　『萩焼』『増野陶花造』『梔子』『細水指』　共箱　茶道具
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　23cm横幅　約　11cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant532582.html
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