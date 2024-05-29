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ONE PIECEフィギュア　七武海セット
商品番号 M92012979402
商品名

ONE PIECEフィギュア　七武海セット
ブランド名 ワンピース
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越のため売りに出します。飾っていただけですが、経年劣化はあるかもしれません。箱はないので発送時は台座と分けます。まとめ売りのみ対応をします。値引き交渉は受けますが、まずはこのお値段で。
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