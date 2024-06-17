M365 時代物銀象嵌草花研出梨地金蒔絵 野弁当一式 提重 黒塗 徳利銅木製猪鼠

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】◎同梱不可「時代物銀象嵌草花研出梨地金蒔絵野弁当一式提重黒塗徳利銅製時代箱」研出、梨地、銀象嵌が施された豪華な金蒔絵黒塗野弁当一式でございます。金具付の黒塗時代箱に収まっております。【寸法】全体高さ約33.3cm幅約32cm奥行約17.8cm総重量約2849g※誤差はご了承願います※個々のサイズ感は茶筅を参考にお願い致します【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、漆カケ、塗修復跡、象嵌カケ、収納箱の棚部分にヒビ修復跡が５箇所見受けられます。(画像10参照)主に収納箱に時代感が多く見受けられますが時代を考えますと全体的に良好といえると思います。気になるガタツキはありません。木箱にヨゴレ、内紙剥落、虫食跡、ヒビ割れ等の経年劣化がございます。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#平卓#飾台#花台#草花#牡丹#菊#古玩#彫刻#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#g6503k