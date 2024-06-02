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king snake curtis キングスネーク　カーティス
商品番号 K87161560888
商品名

king snake curtis キングスネーク　カーティス
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 51,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ギブソンES-125ES-225タイプボディタイプ···フルアコ　　セミアコキングスネーク　カーティス色　アンバーナチュラル重量　2.8Kgフルオリジナル　部屋弾きのみ。R3年製　寺田楽器製作音はホント良いです。弾けば分かります。玄高も低く設定してあり凄く弾きやすいです。タイプ···エレキギターボディタイプ···フルアコースティックフレット残9割　ロッド購入後触っていません。部屋弾きのみで使用していましたが、あくまでも中古です。ご理解の上購入下さい。
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