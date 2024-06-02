king snake curtis キングスネーク　カーティス

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商品詳細
タイプ···ギブソンES-125ES-225タイプボディタイプ···フルアコ セミアコキングスネーク カーティス色 アンバーナチュラル重量 2.8Kgフルオリジナル 部屋弾きのみ。R3年製 寺田楽器製作音はホント良いです。弾けば分かります。玄高も低く設定してあり凄く弾きやすいです。タイプ···エレキギターボディタイプ···フルアコースティックフレット残9割 ロッド購入後触っていません。部屋弾きのみで使用していましたが、あくまでも中古です。ご理解の上購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/kindness517205.html
http://narcologia.ru/goods/response200542.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle666.html
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