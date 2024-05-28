新品 ART 大型 抽象画 ハンドメイド 油絵 モダン 現代 北欧

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◎タイトル新品ART大型抽象画ハンドメイド油絵モダン現代北欧モダンアート80×60◎サイズ幅:61高さ:81＊単位はcm◎コメントハンドメイドの大型抽象画は、白と黒、金色の色彩が調和する独自のモダンさを備えています。北欧と現代の美意識が融合した80×60cmの魅力が広がります。空間を彩り、心を奪う存在感があり、シンプルながら深みのあるデザインが特徴です。壁面を高雅に飾ることで、アートの極致を楽しむことが出来るでしょう。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。＊複数購入希望の方は在庫数の確認もあるため一度お問い合わせください。◎コンディション私どもの商品は海外より特別に取り寄せております。そのため、全てが新品かつ未使用の品々であり、各商品に対して一つずつ丁寧に検品を行なっております。商品によってはハンドメイドで製造されているものもございますので、その過程や配送中、検品時に微細な傷が生じる場合がございます。それらの状態は可能な限り写真として明示させていただくよう努めておりますが、人間が関わる工程に起因する些細な傷などにつきましては、どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。その上で、商品の購入をご検討いただけましたら幸いでございます。