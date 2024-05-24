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プロセカ　ニーゴ　寝そべりぬいぐるみ　３点セット
商品番号 F82288533885
商品名

プロセカ　ニーゴ　寝そべりぬいぐるみ　３点セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度、ご覧いただきありがとうございます。こちらはニーゴぬいぐるみの3点セットになります。・　宵崎奏・　朝比奈まふゆ・　暁山瑞希グッズ整理のために出品します。こちらは新品未開封ではありますが、販売から時間が結構経ちましたので、包装袋に若干ほこりが付きました。拭いてから出品することになります。現物状況は写真をご参照ください。もし確認事項がありましたら、お気軽にご連絡をください。新品即購入可値下げ交渉不可ばら売り不可リサイクル梱包材を使う場合がありますので、ご了承をください。プロジェクトセカイカラフルステージ！feat.初音ミク25時、ナイトコードで。東雲絵名マジカルミライマジミラボカロボーカロイド初音ミク巡音ルカ鏡音リン鏡音レンMEIKOKAITO
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